"Überzeugende Maßnahmen" | AllianzGI-Fixed Income Head zur EZB-Sitzung

"EZB-Präsidentin Christine Lagarde war klar in ihrer Botschaft: Die EZB steht in dieser Krise – die nach ihrer Analyse zunächst ein Angebots- und dann ein Nachfrageschock ist, der von finanzieller Instabilität begleitet wird – nicht in der vordersten Verteidigungslinie. Laut Lagarde muss die Antwort daher in erster Linie fiskalischpolitischer Natur sein.

Die Märkte waren enttäuscht und fielen gleich nach der Pressekonferenz: Die Spreads haben sich ausgeweitet, insbesondere die für 10-jährige italienische Staatsanleihen.