Bei den PKW-Auslieferungen meldet BMW einen neuen Rekord. 2,538 Wagen werden 2019 ausgeliefert, das ist ein Plus von 2,2 Prozent. Beim Umsatz liegt das Plus bei 7,6 Prozent auf 104,21 Milliarden Euro. Das EBIT sinkt um 17 Prozent auf 7,411 Milliarden Euro. Es soll eine Dividende von 2,50 Euro (Vorjahr: 3,50 Euro) je Aktie geben. Eine Prognose gibt es von BMW noch nicht, diese soll am 18. März anstehen.Nach den Eckdaten für 2019 ...