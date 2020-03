Die Beteiligungsgesellschaft Scherzer & Co. wird für das Geschäftsjahr 2019 keine Dividende zahlen. Man werde „der diesjährigen Hauptversammlung, die am 28. Mai 2020 in Köln stattfindet, keinen Dividendenvorschlag unterbreiten”, kündigt das Unternehmen am Donnerstag an.Die Scale-notierte Gesellschaft hat das Jahr 2019 nach eigenen Angaben mit einem Verlust von 2,33 Millionen Euro abgeschlossen. Je Aktie von Scherzer ...