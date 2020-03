Die Zahlen zum vierten Quartal von Knorr-Bremse kommen bei den Analysten der Deutschen Bank positiv an. Sie nehmen in der Folge keine Änderungen an ihrer Prognose für 2020 vor. Allerdings wird Corona dabei bisher noch nicht wirklich berücksichtigt. Das sorgt für eine gewisse Unsicherheit.Daher bleiben die Experten derzeit eher in der Wartestellung. Sie bestätigen die Halteempfehlung für die Aktien von Knorr-Bremse. Das ...