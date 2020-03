MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Osteuropas große Aktienmärkte haben sich am Donnerstag dem allgemeinen Einbruch der Börsen angeschlossen. Die weitere Zuspitzung der Coronavirus-Krise setzte den Börsen weltweit massiv zu. Die USA haben Einreisestopps für Reisende aus Europa verhängt. In einigen europäischen Staaten wurden die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus deutlich verschärft. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stuft die Ausbreitung des Virus inzwischen als Pandemie ein.

Der Moskauer Leitindex RTSI brach um elf Prozent auf 966,40 Punkte ein und rutschte erstmals seit fast drei Jahren unter die Marke von 1000 Punkten. Schon am Dienstag war der RTSI um 13 Prozent eingebrochen.