Lufthansa fliegt weiterhin US-Ziele an

Zwar hat US-Präsident Donald Trump aufgrund der Corona-Pandemie gestern einen Einreisebann unter anderem für Fluggäste aus der Europäischen Union ausgesprochen. Doch die Lufthansa will weiterhin US-Ziele anfliegen. Die Lufthansa Group Airlines werden weiterhin Flüge aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Belgien in die USA anbieten, teilt der DAX-notierte Konzern am Donnerstagnachmittag mit.Derzeit werde ein ...