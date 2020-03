Mit diesem eindeutigen Schritt fegen die Bären das hinterlegte Szenario vom Chart und aktivieren die Alternative. Innerhalb dieser haben wir die übergeordnete Korrektur der Welle 2 in Pink noch nicht abgeschlossen. Wir erwarten nun ein Ende dieser im $5000 Bereich .

Wer heute auf den Bitcoin Chart geschaut hat, muss wohl erst einmal ein bisschen aus dem Geschehen herauszoomen um das Ausmaß des Abverkaufs zu Gänze sehen zu können. Der Markt verliert in der Spitze knapp 30% und sämtliche von uns benannten Unterstützungen werden pulverisiert.

So wie sich der Abverkauf aber gestaltet, kann sich noch weiteres Korrekturpotenzial freischalten. In diesem Fall würden wir empfindlich tiefere Kurse sehen und sogar noch einmal unter die Tiefs von 2018 laufen.

Der Abverkauf löst also klare Alarmzeichen aus und unterstreicht warum wir mit Longs vorsichtig sein mussten. Abhängig von der weiteren Entwicklung ziehen wir einen Short trade in Betracht, welchen wir mit allen Daten zum Einstieg als Kurznachricht per Mail verschicken werden.

Ethereum kann sein Primärszenario vorerst noch aufrecht erhalten, reizt aber die Grenzen des guten Geschmacks deutlich aus und unterschreitet die wichtigen Unterstützungen bei $178.97 und $148. Sollten wir unter die $116.72 fallen, aktiviert sich auch in Ethereum die Alternative. Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt bei 45%. Auch in ETH werden wir den Markt dann shorten!

Was ist jetzt zu tun? Abwarten und sich kostenlos anmelden in unserem Verteiler. Wenn Sie das tun, erhalten Sie zum richtigen Zeitpunkt, wenn unsere Indikatoren Anschlagen eine Kurznachricht per Mail zugeschickt, mit allen relevanten Daten zum Einstieg sodass Sie dies nur noch selbst umsetzen müssen. Wir begleiten Sie dann konstant beim weiteren Positionsmanagement und bei Nachkäufen sowie anschließend beim richtigen Zeitpunkt zum Verkauf. www.hkcmanagement.de