Die Aktienmärkte stehen heute vor einem „Schicksals-Tag“ nach dem gestrigen Kursdebakel! Entweder die Notenbanken und die Politik gewinnen jetzt wieder die Kontrolle – oder die Panik der Aktienmärkte setzt sich weiter fort, wodurch auch die Realwirtschaft abstürzen würde. Es geht also um viel heute nach dem größten Crash seit dm Jahr 1987 – damals (1987) folgte dann eine impulsive Rally am Folgetag. Passsiert das heute auch? Die Notenbanken fluten die Märkte mit Liquidität, die Politik verspricht viele Milliarden an Stimulus – wenn nun die Coronavirus-Krise nicht weiter sehr schnell eskaliert, haben die Aktienmärkte eine gute Chance auf eine saftige Bärenmarkt-Rally! Aber die Vervosität ist auch im asiatischen Handel immens groß..

