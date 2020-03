13.03.2020 / 08:36

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Grevenmacher. Der europäische Nebenwertefonds SQUAD - European Convictions wurde im ersten Quartal 2020 für seine Leistungen in den vergangenen 5 Jahren mehrfach ausgezeichnet. Der von HC Capital Advisors GmbH beratene Fonds erhielt zunächst den "Deutschen Fondspreis" und den "Österreichischen Fondspreis" des Fondsprofessionell Verlags. Weiter ging es mit Patz 1 der "EURuro-FundAwards" des Finanzenverlags. Zuletzt gewann er bei der diesjährigen Verleihung der Refinitiv Lipper Fund Awards 2020 gleich dreifach, jeweils in der Kategorie "Equity Europe - Small & Mid Cap" über 5 Jahre als bester Fonds. Einmal in Österreich unter insgesamt 60, in Deutschland unter 74 und auf europäischer Ebene sogar unter 78 potentiellen Preisträgern in seiner Kategorie.



Der Nebenwerte-Fonds wurde vom deutsch-französischen Duo Sebastian Hahn und Jérémie Couix im Oktober 2014 gestartet und agiert seither selbst in schwachen Marktphasen sehr erfolgreich. Der Fonds verwaltete per 31.12.2019 ein Gesamtvolumen von rund 102 Mio. EUR und konnte seit Auflage eine Wertentwicklung von 121,68 % in der Anteilklasse A aufweisen (Stand: 31.12.2019). Nur ein Jahr nach Fondsauflage musste bei einem Gesamtvolumen von rund 50 Mio. EUR die Nachfrage durch ein Softclosing gebremst werden, um den hohen Qualitätsanspruch an die potentiellen Investitionsunternehmen aufrechterhalten und die Anlagestrategie weiterhin stringent abbilden zu können.



"Wir freuen uns sehr über die zahlreichen Auszeichnungen und die Anerkennung seit dem Start des Fonds und bedanken uns vor allem bei unseren Anlegern für das entgegenbrachte Vertrauen", erklären Couix und Hahn. "Wir bleiben unserem Anlagestil auch in Zukunft treu, was gerade in unsicheren Zeiten Chancen eröffnet, attraktive Unternehmen zu guten Bewertungen zu kaufen. Wir sind gespannt, welche Möglichkeiten uns die Zukunft bietet - insbesondere in volatilen Marktphasen, wie wir sie derzeit erleben."