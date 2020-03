Das Hochtechnologieunternehmen Aurora Solar Technologies (TSXV ACU / WKN A14T2F) erfand infrarot-basierte Messsysteme, die entlang des gesamten Produktionsprozeßes von Solarzellen eingesetzt werden. China ist mit 80% Anteil der weltweit dominierende Produzent und man rechnet mit einem weiteren jährlichen Wachstum von 25%.

Aurora Solar Tech konnte schon viele seiner Hardware-Geräte erfolgreich an die größten Produzenten in China verkaufen und hat dort mit vielen kompetenten Kunden stabile Geschäftsverbindungen aufgebaut. Die dazugehörige Software, Insight, wird in der 2. Jahreshälfte 2020 an einige dieser Kunden ausgeliefert. Alleine der Absatz der Hardware-Komponenten soll sich im nächsten Geschäftsjahr verdoppeln. Zusammen mit Insight erwartet man, den Break-Even-Point in den nächsten 18-24 Monaten zu erreichen.