Der mehr als 130 Jahre alte Pharma- und Konsumgüterhersteller Johnson & Johnson ist eines der innovativsten Unternehmen weltweit. So verwundert es auch nicht, dass der Pharma-Riese in seinem Wirkstoffportfolio über antivirale Mittel verfügt, die auch gegen das Corona-Virus wirken sollen. Im konkreten Fall wird in China das Aidsmittel Darunavir im Kampf gegen das Corona-Virus getestet. Vom derzeitigen Ausverkauf an den Aktienmärkten wird aktuell auch überdeckt, dass die Pharmabranche nicht den üblichen ökonomischen Zyklen unterliegt und neben der derzeitigen Bedrohung auch Lösungen für zukünftige

Epidemien bereitstellen und daran verdienen wird. Die für diese Innovationskraft notwendige organisatorische Flexibilität hat J & J perfektioniert. Insgesamt hat J & J zuletzt rund 300 Unternehmen übernommen, nachdem die Firma mit JLABS ein weltweites Netzwerk an Inkubatoren unterhält. JLABS hilft Startups im Bereich Medizin ihre Medikamente bis zur Marktreife zu entwickeln und gegebenenfalls den Zukauf in das J & J Konglomerat vorzubereiten.

Zum Chart

Johnson & Johnson hat in den letzten drei Handelswochen rund 16 % an Kursverlusten einstecken müssen. Dies ist eine Rate, die so manch ein Zykliker wie Thyssen-Krupp am gestrigen Handelstag alleine zu verschmerzen hatte. Aktuell herrscht bei J & J ein Preisniveau wie zuletzt in der Jahresmitte 2018. Bei J & J handelt es sich schon um einen diversifizierten Konzern, mit dem Fokus auf die weitgehend immune Pharmazeutika-Sparte. Der Zeitpunkt rückt immer näher, um bei einer Perle der globalen Unternehmenslandschaft eine Long Strategie zu verfolgen. Der starke Widerstand bei 127,08 US-Dollar konnte aufgrund des Ausverkaufs am gestrigen Tag nicht gehalten werden. Bei 122,85 US-Dollar könnte eine Long-Strategie versucht werden, obwohl die Märkte beinahe mit den Tagestiefs schließen.

Der ausgewählte Call (Basispreis 130,00 US-Dollar) mit der WKN MF9J8F weist eine durchschnittliche Implizite Volatilität von 34,98 % auf. Hier erwarten die Marktakteure trotz der Panik eine relative Beruhigung im Underlying Johnson & Johnson im Vergleich zum Gesamtmarkt.