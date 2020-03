Wirecard – reicht das?

KPMG entlastet Wirecard in Teilen, die Aktie springt deutlich an. Nun wird es spannend. Denn Wirecard verschieb die Bilanz um rund 20 Tage auf den 30. April. Der vollständige Bericht der Prüfungsgesellschaft fehlt weiterhin. Die Aktie könnte daher am Freitag sehr volatil bleiben. Bullen greifen unter 100 Euro zur WKN DD17JW oder VF2R9B.

