Paris (www.aktiencheck.de) - Dammbruch bei DAX 10.279! Keine Gegenwehr am markanten Jahr 2018 Tief. DAX rutschte von 10.438 bis 9.161 binnen eines Tages, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Die Lage sei EXTREM dynamisch! PANIK EXTREM! VDAX 70,7% per Tagesschluss, das sei äußerst besorgniserregend! CRASH-Status -33,5%! Dammbruch bei DAX 10.279! Keine Gegenwehr am markanten Jahr 2018 Tief. [ mehr