Nachdem die Bullen jahrelang an der Börse das Sagen hatten, scheinen die Bären nun das in drei Wochen nachholen zu wollen, worauf sie mehr als ein Jahrzehnt warten mussten. Meister Petz hat die Aktienmärkte weiter voll im Griff. Und tatsächlich wirkt der Crash für viele Anleger wie ein Märchen, eine Erzählung, die in Wirklichkeit nicht stattfindet. Selbst Profis reiben sich die Augen und schütteln nur noch den Kopf. Spürbar sind das blanke Entsetzen und die Angst vor dem Unbekannten.

Die Anleger handeln vollkommen irrational und lassen sich vollständig von ihren Emotionen treiben. Das Ergebnis ist beinahe täglich auf den Kurstafeln der weltweiten Börsen in tiefrot abzulesen. Der Dow Jones beendete gestern den schwächsten Handelstag seit 1987, knapp an dieser historischen Marke vorbeigeschrammt ist der DAX mit einem Minus von über zwölf Prozent. Die Krypto-Börsen erlebten ebenfalls einen weltweiten Ausverkauf. Der Bitcoin rauschte zeitweise auf unter 4.000 US-Dollar nach unten.