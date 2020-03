Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen bei Refinitiv Lipper Awards erfolgreich

Der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen wird von der Shareholder Value Management AG mit Sitz in Frankfurt am Main beraten. CIO Frank Fischer und sein Team setzen bei der Auswahl der Aktien für ihre Fonds und Mandate auf eine konsequente Value-Strategie. Dabei suchen sie nach Unternehmen, die sich durch Volumenwachstum, ein skalierbares Geschäftsmodell und eine Preissetzungsmacht auszeichnen. Solche Qualitätsunternehmen zu vernünftigen Bewertungen zu kaufen, ist der Kern des Value-Ansatzes der Shareholder Value Management AG.

Im Rahmen der Refinitiv Lipper Fund Awards zeichnet die Ratingagentur Refinitiv Lipper (früher Thomson Reuters Lipper) alljährlich Fonds und Fondsgesellschaften für eine konstant starke Performance und sehr gutes Risikomanagement aus. Bewertet wird dabei die risikoadjustierte Performance über drei, fünf oder zehn Jahre relativ zur jeweiligen Peergroup. Grundlage der Auswertung ist das quantitative „Lipper Leaders Rating System“.