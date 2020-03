In der Nacht hat Wirecard erste Erkenntnisse aus dem lange erwarteten KPMG-Bericht präsentiert. Demnach müssen die Geschäftsberichte 2016, 2017 und 2018 aufgrund der Geschäftsaktivitäten in Indien und Singapur nicht korrigiert werden. Die Untersuchung des Drittpartnergeschäfts läuft noch. Hier kann der ursprüngliche Termin bis zum Monatsende nicht eingehalten werden. Die Arbeiten werden länger dauern. Am 22. April sollen sie ...