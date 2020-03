Nordex meldet einen Großauftrag aus Schweden. „Für den 48-MW-Windpark "Ljungbyholm" liefert die Nordex Group zwölf Turbinen des Typs N149/4.0-4.5”, heißt es am Freitag in einer Mitteilung des Unternehmens. Zum Auftragsvolumen gehört zudem ein Premium-Servicevertrag, der eine Laufzeit von 30 Jahren hat, so Nordex. Auftraggeber ist der schwedische Windpark-Entwickler OX2.Finanzielle Details zu dem Auftrag legt das ...