Durch die globale Coronavirus-Krise crashen nicht nur konventionelle Anlageklassen wie Aktien und Fonds, sondern auch Kryptowährungen. Innerhalb eines Monats verlor der Bitcoin fast 50 Prozent an Wert. Auch andere Digitalwährungen brachen heftig ein.

Krypto- Experte Timo Emden vom Analysehaus Emden Research erklärte am Donnerstag gegenüber dem Handelsblatt: „Am Markt herrscht Ausverkaufsstimmung. Nun stellt sich Anlegern die Frage, ob ein Crash bevorsteht. Bitcoin und Co. bewegen sich derzeit im Gleichschritt der globalen Aktienmärkte.“

In der Vergangenheit hatten Krypto-Marktexperten immer wieder behauptet, dass Bitcoin und Co. ein „sicherer Hafen“ seien, die bei Börsencrashs hinzugewinnen würden. Diese These scheint sich nun nicht zu bestätigen. Die Corona-Krise hat den Krypto-Markt voll erwischt: Heute fiel der Bitcoin zeitweise auf rund 4.180 US-Dollar. Das ist der tiefste Stand seit März 2019.

Autor: Ferdinand Hammer

