Ölpreise steigen leicht - weitgehende Erholung von Vortagesverlusten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Ölpreise konnten sich am Freitag merklich von den Vortagesverlusten erholen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Mittag 35,04 US-Dollar. Das waren 1,82 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI legte um 33,10 Cent auf 1,60 Dollar zu.

Am Donnerstag waren die Ölpreise inmitten heftiger Finanzmarktturbulenzen erneut unter Druck geraten. Die erwartete starke Abschwächung der Weltkonjunktur durch die Corona-Krise dürfte die Ölnachfrage stark belasten. Zudem drückt der Preiskrieg, der vor allem zwischen Saudi-Arabien und Russland ausgetragen wird, weiter auf die Kurse. In dieser Woche sind die Ölpreise um über 20 Prozent gefallen.