Vita 34 steigert Gewinnspanne - vorläufige Zahlen für 2019

Vita 34 hat am Freitag vorläufige Zahlen für das Jahr 2019 vorgelegt. Das Unternehmen meldet einen Umsatzrückgang von 20,4 Millionen Euro auf 20,2 Millionen Euro. „Das fortgesetzte Wachstum in der DACH-Region sowie eine positive Entwicklung in ausländischen Fokusmärkten ließen den Umsatz wieder fast an das Vorjahresniveau heran reichen”, so Vita 34. Die Leipziger melden auf EBITDA-Basis einen operativen Gewinnanstieg von 4,72 ...