FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat am Freitagmittag wieder etwas nachgegeben. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde zuletzt mit 1,1166 Dollar gehandelt und ist damit wieder unter 1,12 Dollar gefalle. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1240 (Mittwoch: 1,1336) Dollar festgesetzt.

EZB-Ratsmitglied Ignazio Visco stellte bei Bedarf weitere Maßnahmen der Europäischen Zentralbank in Aussicht. So könne die Notenbank Anleihekäufe vorziehen und auf einige Staaten konzentrieren. Die am Donnerstag beschlossenen Schritte zur Dämpfung der wirtschaftlichen Belastungen durch die Coronavirus-Pandemie waren teilweise als unzureichend kritisiert worden.