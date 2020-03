Am Ende war es doch noch das markante Tief der Mutares Aktie vom 27. September 2019 bei 8,15 Euro, das den Corona-Crash aufhalten musste. Heute Morgen wurde die Marke erreicht, während Teile des Börse sich schon in einer Erholungsbewegung befanden, fiel die Scale-notierte Mutares Aktie intraday am Freitagmorgen noch von 9,45 Euro auf 8,21 Euro und damit ein neues Crash-Tief. Es ist also auch heute ein „verrückter” Börsentag bei ...