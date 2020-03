NEW YORK (dpa-AFX) - Der scharfe Kurseinbruch am New Yorker Aktienmarkt dürfte am Freitag erst einmal vorbei sein. Nach seinem Vortagesrutsch um 10 Prozent, ausgelöst vom US-Einreisestopp für Europäer, stehen die Zeichen beim Dow Jones Industrial zum Wochenausklang auf vorläufige Stabilisierung. Weltweit schnüren Regierungen und Notenbanken nun Hilfspakete, um drohende negative Folgen für die Wirtschaft durch die Coronavirus-Pandemie abzufedern.

Der Broker IG taxierte den Leitindex eine Dreiviertelstunde vor dem Auftakt 4,79 Prozent höher auf 22 216 Punkte. Auf Wochensicht verbliebe ein Minus von 14 Prozent. Zeitweise war am Freitag der Handel mit den US-Futures wegen eines starken Anstiegs unterbrochen. Auch in Europa beruhigten sich die Aktienmärkte.