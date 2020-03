Wirecard, Daimler, Apple – nächster Schock!

Es geht Schlag auf Schlag in den Märkten. Dennoch – man kann was tun. Antizyklisch bleiben. Das ist Gebot der Stunde. Ob bei Wirecard oder anderen Papieren. Wir sind im Turbo-Depot heute bei 9.970 short mit WKN CH0WV3 gegangen, eben bei 9.350 raus. 14.30 hatten wir auch Nasdaq und S&P 500 auf short, WKN CH0SNG. Das sind mal eben 600 Punkte innerhalb von 3 Stunden, die man mitnehmen kann. Gestern Abend hatten wir uns long eingedeckt kurzfristig, bei 9800 gegeben. Für aktive Trader mit Nerven sind dies gute Tage sogar. Der Anlagebereich hat es schwer, den muss man über die nächsten Jahre wieder aufbauen. Oder Monate zumindest. Das tun wir im Exklusivbereich mit Favoritendepot und Tradingdepot. Dies finden Sie hier, auch mit Wirecard heute und Daimler. Dagegen der Turbo-Dienst mit den schnellen Trades hier. Hinweis zum Markt: Der DAX überschoss auch deshalb auf 10.000, weil in den USA die Futures Gap UP Closing hatten. Ähnlich wie er zuletzt morgens so schwach war, weil die USA da Gap down waren. Das muss man nutzen und verstehen. Macht es gut, bis später. Dann gibt es eine längere mail.