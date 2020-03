Die Aareal Bank steht in diesen Tagen wie viel andere Banken massiv unter Druck. Der Kurs hat in rund drei Wochen 44 Prozent nachgegeben. Bei Banken ist der Markt in diesen Tagen besonders vorsichtig, auch werden Mid Caps häufig abgestraft. Die Zinssenkungen in den USA wirken als zusätzliche Belastung. Außerdem ist die Aareal Bank bei der Hotelfinanzierung engagiert. Das ist in diesen Tagen ein weiterer kritischer Bereich. Ende 2019 ...