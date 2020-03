Das makroökonomische Umfeld verschlechtert sich

Genf (www.aktiencheck.de) - Unsere Makroperspektive hat sich deutlich verändert, so Guilhem Savry, Head of Macro and Dynamic Allocation im Cross-Asset-Team beim schweizerischen Vermögensverwalter Unigestion.Die COVID-19-Situation habe sich innerhalb weniger Wochen von einer Marktstress-Episode, als sie auf China beschränkt gewesen sei, mit der Ausweitung auf die USA und die Eurozone zu einem echten Makroschock entwickelt. [ mehr