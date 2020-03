FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Der Dax hat am späten Freitagnachmittag seinen Erholungsversuch nach dem Crash am Donnerstag abgebrochen und ist ins Minus gerutscht. Zuletzt stand ein Verlust von 0,90 Prozent auf 9078,48 Punkte zu Buche, nachdem der deutsche Leitindex am Mittag noch um bis zu 9 Prozent gestiegen war. Negative Impulse kamen von der Wall Street, wo die wichtigsten Indizes ihre anfänglichen Gewinne deutlich reduziert hatten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand zuletzt leicht tiefer - nach in der Spitze plus 9,75 Prozent./la/fba