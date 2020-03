FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise hat Anleger am deutschen Aktienmarkt zuletzt in die Flucht getrieben. Panikverkäufe und historische Kursverluste waren die Folge. Nun stellt sich die Frage: Wann ist der Tiefpunkt erreicht? Experten sind uneins. Die einen befürchten, es könnte mit den Kursen durchaus noch weiter nach unten gehen - insbesondere dann, wenn die Zahl der Infizierten weiter ansteigt. Die anderen meinen, in der neuen Woche würden Schnäppchenjäger zugreifen und so für etwas Beruhigung sorgen.

Laut dem Finanzexperten Andreas Büchler vom Börsenmagazin Index Radar müsste der Kursrutsch zwar ein baldiges Ende finden - wenn auch nur temporär. Denn die niedrigen Kurse stellten ein attraktives Einstiegsniveau dar. Allerdings bezweifelt Büchler, ob Anleger bei der gegebenen Nervosität am Markt schon wieder dauerhaft investieren wollen.

Für Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank, steht und fällt die Stimmung mit der Zahl der Infizierten. Sie sei die Messlatte für den Kurse am Kapitalmarkt - nicht etwa die klassischen Konjunkturdaten. Kater geht davon aus, dass der Höhepunkt der Ausbreitung - und damit der Tiefpunkt der Kurse - in Europa schneller erreicht wird als in den USA. Die Politik könne die erratischen Finanzmärkte nur beruhigen, wenn sie die Zahl der Neuinfizierungen senkt. Dieser Meinung schließt sich auch Robert Greil an, Chefstratege von der Privatbank Merck Finck. "Es wird immer klarer, dass der Markt nur noch auf eines wartet: Positive News in Sachen Coronavirus".

Während die ökonomischen Folgen in stagnierenden Lieferketten und geschlossenen Fabriken längst sichtbar sind, gerät zunehmend auch ein politischer Faktor hinzu. Denn einiges weise darauf hin, dass auch die großen Entscheider nicht in der Lage sind, sich gegen die Last der Viruskrise zu stemmen, wie Experten der Investmentbank Baader konstatieren.

Für viele dürften etwa die geldpolitischen Entscheidungen, die EZB-Chefin Christine Lagarde am Donnerstag verkündete, hinter den Erwartungen zurückgeblieben sein. Zwar weitet die Europäische Zentralbank (EZB) einerseits ihre Anleihenkäufe für das laufende Jahr um 120 Milliarden Euro aus, wovon insbesondere Unternehmen profitieren sollen. Mit günstigen Langfristkrediten will sie andererseits Banken dazu bewegen, kleine und mittelgroße Unternehmen mit Geld zu versorgen. Doch den Leitzins beließ die Notenbank bei null. Und Lagarde stellte klar: Richtungsweisende Entscheidungen seien vonseiten der Politik zu treffen, nicht von der EZB selbst. Für Hartmut Preiß von der DZ-Bank ein Zeichen dafür, dass die europäische Notenbank keine größeren Hebel mehr in der Hand hält.