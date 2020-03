Cliq Digital könnte von Corona profitieren. In Krisenzeiten steigt oft die Nachfrage nach Unterhaltungsangeboten. Ins Kino wollen viele Konsumenten in diesen Tagen aber nicht gehen, Theater sind häufig geschlossen. Da Cliq Digital vor allem Unterhaltungsprodukte für digitale Geräte anbietet, könnte man von der Situation entsprechend profitieren. In Italien konnte Cliq in den vergangenen Wochen schon viele neue Kunden gewinnen. ...