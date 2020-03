Der Medizintechnik-Konzern Drägerwerk wird 10.000 Beatmungsgeräte an den Bund liefern. Am Freitagnachmittag meldet das Lübecker Unternehmen einen entsprechenden staatlichen Auftrag - eine Folge der Corona-Pandemie. Zudem werden die Norddeutschen auch persönliche Schutzausrüstung für das Personal in Krankenhäusern an den Bund liefern.„Die Abwicklung des Auftrages wird sich über das ganze Jahr erstrecken. Dazu werden die ...