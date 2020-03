Deutsche Anleihen geben deutlich nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Freitag in einem etwas freundlicheren Umfeld deutlich nachgegeben. Am Abend fiel der richtungsweisende Euro-Bund-Future kräftig um 1,55 Prozent auf 173,59 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug deutlich auf minus 0,55 Prozent.

Bundesanleihen wurden durch die Stabilisierung an den internationalen Börsen belastet. Sichere Anlagen waren daher weniger stark gefragt. Die Börsen profitierten dagegen von Regierungsmaßnahmen gegen die wirtschaftlichen Folgen der Virus-Krise. In Deutschland kündigte die Bundesregierung ein großes Hilfspaket für bedrohte Unternehmen an. Außerdem versorgten viele Notenbanken ihr heimisches Finanzsystem mit Liquidität oder senkten die Zinsen.