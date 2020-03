NEW YORK (dpa-AFX) - Der Crash am US-Aktienmarkt ist am Freitag zunächst gestoppt worden. Der Leitindex Dow Jones Industrial , der seit Wochenbeginn um 18 Prozent eingebrochen war, rückte um knapp vier Prozent auf 22 024,56 Punkte vor. Damit befindet sich der Dow jedoch noch immer auf dem niedrigsten Stand seit Ende 2018. Auf Wochensicht ist für den Dow ein herber Verlust von fast 15 Prozent aufgelaufen.

Die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in den USA hatte die US-Börsen zuletzt schwer belastet. Analysten bezeichneten die bisherigen Maßnahmen der US-Regierung gegen das Virus als unzureichend oder nicht angemessen. US-Präsident Donald Trump will nun den landesweiten Notstand ausrufen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen.