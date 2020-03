Die Aktienmärkte heute mit einer Erholung, weil die Machthaber - Politik und Notenbanken - gewissermaßen den "Draghi-Schwur" geleistet haben: 2012 versprach der damalige EZB-Chef, den Euro zu retten, "whatever it takes". Heute Deutschland mit weitreichenden Kreditzusagen für Unternehmen, und die Fed kauft (in geringerem Umfang) US-Staatsanleihen. Das könnte noch einmal reichen, um für die Aktienmärkte den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Daher sind Rallys möglich (wenn nicht sogar wahrscheinlich), aber das sind offenkundig Bärenmarkt-Rallys. Vermutlich wird es nach den "Schwüren"erst besser, bevor es dann wieder schlimmer wird. Auffallend ist die Schwäche beim Dax, der bekanntlich Mehrheit in ausländischer Hand ist - ein guter Indikator für Kapitalströme.

