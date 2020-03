Investoren von Porsche Automobil Holding sollen für 2019 eine Dividende von 3,11 Euro je Aktie erhalten. Das ist ein Plus von 41 Prozent, im Vorjahr gab es je Vorzugsaktie 2,21 Euro. Die Ausschüttungssumme steigt somit von 676 Millionen Euro auf 952 Millionen Euro an. An die Vorzugsaktionäre gehen dabei 476 Millionen Euro.Die Hauptversammlung von Porsche muss dem Vorschlag am 19. Mai in Stuttgart zustimmen. ...