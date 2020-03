First Majestic erreicht unseren anvisierten Tradingbereich bei C$8. Was sich erst einmal so lapidar anhört, wir sprechen hier von einem Kursverlust von fast 50%.

Die Bullen müssen jetzt Gas geben und für eine Trendwende sorgen, denn fallen wir unter die C$6.12, wovon wir mit einem Unterschreiten der C$7.29 ausgehen müssen, ist die gesamte Aufwärtsbewegung neutralisiert. In diesem Fall befänden wir uns noch immer in der Welle (2) in Gelb und müssten in dieser von Kursen im C$4er-Bereich ausgehen. Also noch einmal weitere 50% Kursverfall!

Szenario 2 Alternativszenario // Chance: 45%

Sollten wir unter die C$7.29 fallen, müssen wir davon ausgehen, dass uns Kurse im C$4er-Bereich bevorstehen. Aktuell betiteln wir dieses Szenario mit einer Wahrscheinlichkeit von 45%. Es ist also 5 vor 12 für die Bullen und diese müssen jetzt liefern, sonst aktiviert sich Welle alt.(2) in Gelb.

FAZIT

Die Bullen müssen den Kurs unbedingt über der $6.12 bzw. über der $7.29 halten, da sich sonst eine größere Korrektur freischaltet. Wir vertrauen dabei ganz klar auf unsere Indikatoren die uns bisher schon regelmäßig gute Ergebnisse geliefert haben und werden sobald diese Anschlagen, Long Positionen im Markt hinterlegen und diese mit allen Daten zum Einstieg per Mail an unseren Verteiler verschicken!

