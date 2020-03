NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag im späten Handel gefallen. Die Renditen legten entsprechend zu, vor allem bei den längeren Laufzeiten. Die Aktienmärkte stabilisierten sich nach dem historisch starken Absturz am Vortag.

Weltweit haben Regierungen und Notenbanken am Freitag Hilfspakete geschnürt, um drohende negative Folgen für die Wirtschaft durch die Coronavirus-Pandemie abzufedern. So kündigte auch US-Finanzminister Steven Mnuchin Hilfen für die US-Wirtschaft an. Als sicher geltende US-Anleihen waren daher am Ende einer extremen Woche für die Finanzmärkte weniger gefragt.

Zweijährige Anleihen legten um 1/32 Punkte auf 101 8/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 0,466 Prozent. Fünfjährige Papiere verloren 13/32 Punkte auf 102 3/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,690 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen gaben um einen ganzen und 8/32 Punkte auf 105 11/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 0,930 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren fielen um 2 ganze und 6/32 Punkte auf 111 10/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,527 Prozent./bek/fba