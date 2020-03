ElringKlinger verlegt den Termin der Hauptversammlung. Diese sollte eigentlich am 19. Mai in Stuttgart stattfinden. Der neue Termin ist der 7. Juli.Dazu Vorstandschef Stefan Wolf: „Für uns bei ElringKlinger stehen Gesundheit und verantwortungsvolles Handeln an oberster Stelle. Daher haben wir uns für eine Verschiebung auf einen Termin entschieden, zu dem die Phase des erhöhten Infektionsrisikos nach heutigem Kenntnisstand ...