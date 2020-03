Wie im letzten Update beschrieben, bleibt die Aktie weiter auf Korrekturkurs, der sich seit Mitte 2016 durchsetzt. Im Rahmen der Welle (2) in Gelb haben die Bären noch Luft bis in die GBP 400er-Region. Dort sehen wir allerdings einen langfristigen Boden auf uns zukommen und werden Longpositionen eingehen, um uns einen Platz für den Start der Welle (3) zu sichern. Bisher bleibt die Aktie aber in ihrer Abwärtsbewegung, was auch die Indikatoren unterstützen.

Szenario 2 Alternativszenario // Chance: 15%

Aktuell beobachten wir weitere Alternativen, haben diese jedoch nicht auf dem Chart hinterlegt, da diese bisher nur eine untergeordnete Relevanz haben. Insgesamt geben wir den Alternativen eine Chance von 15%.

FAZIT

Mittelfristig sehen wir Fresnillo als einen attraktiven Long-Kandidat an, aktuell haben die Bären allerdings noch Luft nach unten bis in die GPB 400er-Region. Unter der $250 wird es für die Bullen wirklich düster, diese Marke sollte nicht fallen um ein Verschwinden in der Versenkung zu verhindern.

Wir vertrauen dabei ganz klar auf unsere Indikatoren die uns bisher schon regelmäßig gute Ergebnisse geliefert haben und werden sobald diese Anschlagen, Long Positionen im Markt hinterlegen und diese mit allen Daten zum Einstieg per Mail an unseren Verteiler verschicken!

Was ist jetzt zu tun? Abwarten und sich kostenlos anmelden in unserem Verteiler. Wenn Sie das tun, erhalten Sie zum richtigen Zeitpunkt, wenn unsere Indikatoren Anschlagen eine Kurznachricht per Mail zugeschickt, mit allen relevanten Daten zum Einstieg sodass Sie dies nur noch selbst umsetzen müssen. Wir begleiten Sie dann konstant beim weiteren Positionsmanagement und bei Nachkäufen sowie anschließend beim richtigen Zeitpunkt zum Verkauf. www.hkcmanagement.de