Nahrungsergänzungsmittel freuen sich in letzter Zeit über eine stark ansteigende Nachfrage. Circa ein Drittel der Deutschen nehmen regelmäßig Nahrungsergänzungsmittel zu sich. Die ausreichende Versorgung von Mikro- und Makronährstoffen kann sich auch positiv auf das Immunsystem auswirken und so präventiv Krankheiten bekämpfen . Der Markt boomt, doch viele wissen gar nicht, was hinter den Produkten steckt und wie sie hergestellt werden.

Im Gespräch mit Sophia Fritsche, General Manager von Hansa Vital, stellen sich spannende Unterschiede zwischen verschiedenenHerstellungsmethoden heraus, die in engem Zusammenhang mit der Qualität der Endprodukte stehen.

Bildquelle: Hansa Vital, Sophia Fritsche, General Manager von Hansa Vital

Die Hansa Vital GmbH betreut die ganze Wertschöpfungskette

Frau Fritsche, was ist Ihre Kernkompetenz als Lohnhersteller?

Hansa Vital’s Kernkompetenz als Lohnhersteller besteht darin, unsere Kunden als starker Produktionspartner auf dem Weg von der Produktidee zum verkaufsfertigen Produkt zu begleiten und dafür zu sorgen, dass sie ihre eigenen Kunden mit einer qualitativ hochwertigen Nahrungsergänzung begeistern und optimal versorgen können.

Wie schaffen Sie es, sich dabei von anderen Lohnherstellern abzugrenzen?

Wir grenzen uns von anderen Lohnherstellern ab, in dem wir uns optimal auf die Bedürfnisse unserer Bestandskunden und der potenziellen Neukunden einstellen. Wir können sowohl Kleinstmengen für Start-Ups und Ersteinführungen als auch große Industriechargen mit mehreren tausenden Stück fertigen. Durch die Investition in unterschiedliche Produktionsanlagen pro Darreichungsform können wir je nach Rohstoff die richtige Anlage wählen und so auch schwierige Rohstoffe optimal verarbeiten. Unsere Kundenbetreuung zeichnet sich durch die umfassende Begleitung unserer Partner durch alle Prozesse aus. Hansa Vitalunterstützt bei allen Fragen rund um Rohstoffe, Produktionen, Produkte, Verpackungen, Etikettendruck, Versand zu AMAZON und vielen weiteren Themen.

Lohnherstellung für unterschiedliche Unternehmen aus dem Gesundheitswesen seit 1992

Wie erkennen Verbraucher ein qualitativ hochwertiges Nahrungsergänzungsmittel?

Der Verbraucher erkennt ein qualitativ hochwertiges Nahrungsergänzungsmittelprodukt an Optik, Haptik und Geruch. Kapseln müssen sauber, gleichmäßig befüllt und gut geschlossen sein, Tabletten dürfen keinen produktuntypischen Abrieb haben oder bei Kontakt zerbröckeln. Pulvermischungen und Liquids müssen homogen gemischt sein, zudem ist eine gute Löslichkeit von Pulvern in den dafür vorgesehenen Flüssigkeiten entscheidend. Die Produkte sollten keinen produktuntypischen Geruch haben, die Farbgebung sollte konstant und zum Rohstoff passend sein. Ein schönes Beispiel sind Curcuma Produkte, die sich derzeit großer Beliebtheit erfreuen. Diese sollten durchgängig schön gelb sein, einen natürlichen Curcuma-Geruch haben und die Kapseln dürfen sich erst im Magen auflösen.