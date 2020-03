Crash! Aber was liefern die Crash-Gurus?

Die Redakteure von Börse ARD haben sich diese Woche mal angeschaut, was die Crash-Gurus im größten Crash aller Zeiten so abgeliefert haben. Die letzten 5 Jahre wurde der Crash gepredigt und immer wieder darauf verwiesen, dass man dann groß absahnen würde. Und nur bei F & W und Max Otte das Geld in guten Händen ist. Nun – Dirk Müller hat einen guten Job gemacht im Crash. Einen sehr guten. Wenn auch vorher nichts zu holen war bei ihm. Aber F & W und Max Otte muss man leider fast als Satire bezeichnen. Aber schauen Sie selbst. Können Sie sich kaum ausdenken. Das ist so als würden Sie einen Porsche kaufen, damit Sie auf der Rennstrecke endlich mal schnell fahren – und dann fahren Sie rückwärts….Das ist ganz bestimmt keine Häme, sondern nüchterne Betrachtung im Moment, in dem genau die Typen liefern müssten, die allen Börsianern über Jahre erzählen wie dumm sie seien, dass sie an EZB und Aktien und das System glauben. Und wenn es dann drauf ankommt liefert man nichts. Gar nichts. Schade um die hohen Gebühren, die Anleger über Jahre in deren Fonds gesteckt haben. Bitteres Lehrgeld. Erst gar nichts verdient, dann nach unten mit dabei.