Die Börse nach dem Crash

85 Euro. Dieses Level hatte man bei Wirecard lange diskutiert als worst case für den Fall, dass die Sonderprüfung nich voll zufriedenstellend ausfallen würde. Doch dann fällt sie dorthin, weil Markus Braun sehr schlecht kommuniziert, weil Stopp-Loss-Lawinen unter der 100 ausgelöst werden und nicht zuletzt, weil große Akteure liquidieren mussten. Um einen Tag danach kurzzeitig sich deutlich zu erholen – und wieder zu fallen. Doch das war an diesem Tag nur eine Randnotiz. Alles was Ihr wissen müsst, gibt es im Abo-Bereich. Auch alle Neuaufstellungen in den Depots, wenn dieser Tsunami vorbei ist. Die Aufräumarbeiten für die nächsten Monate und Jahre für uns alle, gemeinsam und der Weg zurück in den grünen, in den Gewinnerbereich Eures Depots. Dieser Tag ist der Starttag für Gewinner, nicht für Verlierer. In ein paar Jahren werden wir das alle so sehen. Wer uns dabei begleiten mag und auf dem Weg “zurück” mitgehen möchte, den laden wir herzlich als Abonnent ein, auch, wenn man uns einfach nur testen mag. Und damit zu ein paar persönlichen Worten:

Liebe Leser,

mal eine etwas persönlichere Mail abseits der Fakten, die ich Euch im Video zusammengetragen habe. Wir sitzen an diesem Donnerstag Nachmittag seit 13.45 Uhr zunächst fassungslos, danach nur noch staunend vor den Systemen und können uns fast gar nicht mehr ärgern über die Verluste, die man im Depot sieht. Ärger ist bei fast all unseren Gesprächspartnern einer Portion Galgenhumor gewichen. Alle gesund – Aktien steigen schon irgendwann wieder. So der Tenor. So blöd es klingt, aber das wollen wir auch Euch mitbringen.