Doppelter finaler Ausverkauf?

Zuerst zur heftigeren Variante: Rein theoretisch könnte der Crash noch weitergehen. Verglichen mit dem von 1929 hätten wir erst rund zwei Drittel des Wegs zurückgelegt. Damals ging es 50% in den Keller, bis jetzt sind es „nur“ 33%. Nichts ist auszuschließen. Allerdings waren die Kurse damals im Vorfeld fiel ungebremster gestiegen – über Jahre hinweg, ohne größere Zwischenkorrekturen. In den 20er-Jahren des vorigen Jahrhunderts hatte sich also ein viel größerer „Bereinigungsbedarf“ angestaut als diesmal.

Hier liegt die Herausforderung darin abzuschätzen, wann die gegenwärtige Crashsituation mit den riesigen Tagesschwankungen beendet sein wird. Denn eines ist sicher: Diese Schwankungen werden nicht ewig dauern, und danach werden die Börsen wieder in ruhigere Fahrwasser geraten. Momentan sind sie wie ein Fisch, der sofort wieder aus der Hand flutscht, wenn man glaubt, ihn gepackt zu haben. Nach dieser Phase wird der Fisch wieder besser zu greifen sein – egal in welche Richtung er auch schwimmt.

Nach der weniger heftigen Variante wäre der Crash irgendwo zwischen 30 und 40 Prozent zu Ende. Und hier würde sich die vergangene Woche durchaus als ein unterer Wendepunkt anbieten. Und zwar in Form eines „doppelten finalen Ausverkaufs“. Ich sprach gestern von der Anomalie, dass dem vermeintlich finalen Ausverkaufstag vom Montag am Donnerstag ein zweiter solcher Tag folgte. In der Presse war es der schwarze Donnerstag nach dem schwarzen Montag.

Nun gibt es folgende Börsenregel: Wenn auf solche Ausverkaufstage jeweils ein Tag mit einem über 90%-igen Aufwärtsvolumen folgt (Umsatzvolumen der steigenden Werte > 90% des Gesamtvolumens), dann gilt ein vorläufiges Tief als erreicht. Ich gehe davon aus, dass der Freitag an der Wall Street erneut ein solcher über 90%-iger Aufwärtstag war. Der Dienstag war es fast, und damit wäre die Regel diesmal in doppeltem Sinne erfüllt. Die Wahrscheinlichkeit für ein vorläufiges Tief erscheint also recht hoch. Ob es so kommt, oder ob der Crash doch noch mal weitergeht, werden wir in der kommenden Woche verfolgen können. Es bleibt spannend.

Wie es dann langfristig weitergeht, ist erst einmal egal. Denn nach der Crashphase lässt sich der Fisch wieder besser packen …

