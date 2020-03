Hinweis:

Der Tageschart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten beiden Jahren. Dieser Verlauf zeigt im Rahmen der blauen 2 eine sehr bullische Aufwärtskorrektur, die kurz- bis mittelfristig noch einmal ein neues Allzeithoch erreichen wird.Die blaue 2 befindet sich nach der orangenen A=8695 (grüne A=9300, grüne B=11431, grüne C=8695) und der überschiessenden orangenen B=13827 (grüne W=13600, grüne X=10115, grüne Y=13827 unterhalb Maximalziel 14696 - blaue Fibos) vermutlich noch in der orangenen C (bisher 8819 – MOB 8350).Dabei hat die blaue 2 bereits mit der Unterschreitung des 61er RTs der blauen 1 bei 9898 (violette Fibos) sowie der Bildung einer neuen unteren lila Eindämmungslinie die an ihr gestellten Erwartungen vollumfänglich erfüllt.Nach Abschluss der bullischen blauen 2 sollte die blaue 3 zu einem neuen Allzeithoch deutlich oberhalb der oberen lila Eindämmungslinie (derzeit bei 1456x) führen.Bei Unterschreitung der MOB 8350 für die blaue 2 wird im Big Picture das Expanding EDT in der lila 5 negiert und die gesamte Aufwärtsbewegung der seit März 2009 laufenden schwarzen 5 korrektiv. Das ändert wenig an einem fehlenden Allzeitzeithoch im DAX - nur wäre es dann keine blaue 3 mehr und nach diesem Allzeithoch könnte bereits ein direkter Abstieg unterhalb 3588 anstehen.Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX befindet sich am Ende der blauen 2 (MOB 8350) aus dem Tageschart und hat mit der Bildung einer neuen unteren lila Eindämmungslinie auch bereits alle seine Vorgaben angearbeitet.Die orangene C der orangenen B lässt sich impulsiv mit roter I=13721, roter II=13797, roter III=12367, roter IV=12853 und laufender roter V (bisher 9124) interpretieren. Dabei sind die offensichtlichen Wellenbewegungen mit der blauen i=11669, blauen ii=12279, gedehnten blauen iii=8819, blauen iv (bisher 9996) sowie eventuell bereits laufenden blauen v (bisher 9058; Ziel unterhalb 8819) lediglich als Teilwellen der roten V anzusehen. Eine zeitliche Ausdehnung der blauen iv mit einer kleinen Seitwärtsphase wäre als Bodenbildungsprozess zur Abkühlung der Gemüter sicherlich hilfreich.