KPMG entlastet Wirecard: Ist jetzt die einmalige Chance zum Einstieg?

Gleichzeitig beendete die Aktie den Handel am Freitag auf einem Kursniveau von 89,70 Euro. So ein tiefer Schlusskurs wurde selbst direkt nach dem Aufkommen der „Financial Times“-Vorwürfe Anfang 2019 nicht erreicht. Klingt nach einer glasklaren Kaufchance – aber schauen wir mal genauer nach.

Was wir wissen – und was noch nicht

Einer Unternehmensmitteilung zufolge hat die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG Wirecard darüber informiert, dass die Sonderprüfung bezüglich der Regionen Indien und Singapur sowie des Geschäftsbereichs Forderungsvorfinanzierung „weitestgehend abgeschlossen“ sei. Bisher seien dabei keine substanziellen Feststellungen angefallen, die einen Korrekturbedarf für die Jahresabschlüsse von 2016 bis 2018 bedeuten würden.

Allerdings dauert die Prüfung des Dritt-Partnergeschäfts (TPA) noch an und soll erst spätestens am 22. April 2020 beendet sein. Aufgrund der Verzögerungen soll der Jahresabschluss 2019 statt wie bisher geplant am 8. April erst am 30. April vorgestellt werden. Ein Lichtblick: Wirecard plant, am Ende den kompletten Untersuchungsbericht von KPMG zu veröffentlichen, anstatt – wie 2019 bei der Prüfung des Singapur-Geschäfts durch Rajah&Tann – der Öffentlichkeit nur eine kurze Zusammenfassung zu präsentieren.

Die Aktie reagiert verhalten

Unterm Strich sind diese Nachrichten natürlich ein sehr gutes Zeichen und es sieht so aus, als könnten sich Wirecard-Aktionäre auf den April freuen. Die Reaktion der Aktie war demgegenüber nicht so positiv. Nachdem die Aktie am Morgen fast 30 % im Plus eröffnete, schmolzen die Gewinne recht schnell zusammen. Am Ende des Handelstages stand ein Plus von nur 4,5 %.

Also am Ende alles nur halb so gut? Ich denke nicht. Vielmehr dürften Anleger den Kurssprung genutzt haben, um nach den Verlusten der letzten Wochen etwas teurer aus der Aktie auszusteigen. Insofern war COVID-19 hier wohl einmal mehr aktienkursbestimmend.

Ist die Aktie jetzt ein Kauf?

Offiziell sieht Wirecard derzeit keine negativen Auswirkungen des Coronavirus auf das Geschäft; die Jahresprognose für 2020 wurde gegenüber Business Insider bestätigt. Allerdings ist dies zwei Wochen her und mittlerweile gibt es auch bei Wirecard den ersten Krankheitsfall, zudem haben die großen Payment-Unternehmen Visa und Mastercard ihre Prognosen jeweils leicht gekürzt.