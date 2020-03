Wie kann man am besten in E-Sports investieren?

Bevor wir uns fragen, wie wir in E-Sports investieren sollen, sollten wir uns zunächst mit dem Thema vertraut machen. Wenn du nicht weißt, was E-Sports sind, dann frage einen Millenial. Oder stell dir stattdessen dieses Szenario vor: Du kannst in der Zeit bis 1992 zurückreisen und in einen Spitzenfussballklub investieren, genau in dem Moment, als die Premier League lukrative Fernsehrechte-Deals bekam und die besten Fussballklubs zu lukrativen globalen Megamarken wurden. Würdest du investieren? Denn E-Sports befindet sich derzeit weltweit in einer ähnlichen Entwicklung.

Das weltweite “E-Sport”-Phänomen hat die Welt im Sturm erobert. Während das globale Publikum auf eine Milliarde anwächst, fließen immer mehr Einnahmen aus Sponsoren- und Lizenzverträgen und die Investoren mit den großen Namen werden aufmerksam. Der Eigentümer der New England Patriots, Robert Kraft, Basketball-Star Michael Jordan, der Musiker Drake. Sie haben alle in solche Sportmannschaften investiert. Ich habe persönlich in den privaten Rewired.gg E-Sport Venture Fund investiert, der 34 Millionen Euro in eine der bekanntesten europäischen Marken von E-Sport-Teams investiert hat.