Per Definition gelten Krisen als ungeplante, ungewöhnliche, unerwartete sowie unkalkulierbare und unerprobte Situationen, die besondere Anforderungen an die Handelnden stellen. Insbesondere Führungskräfte sind in diesen Phasen besonders gefordert, weil an sie ganz besondere Ansprüche gestellt werden.

Gerade jetzt ist ein Werte- und Kulturkanon von entscheidender Bedeutung. Leadership beruht in der westlichen Gesellschaft auf dem Wertefundament, dass sich einerseits der Mensch seiner Individualität und seiner Einzigartigkeit bewusst ist, sich aber andererseits auch in der Beziehungen zu anderen definiert. Unsere Lebensweise besteht aus mehr oder weniger liberale Gesellschaften, die in normalen Zeiten eher nach weniger Führung und mehr nach Freiheiten verlangen, sowohl in unserem gemeinsamen täglichen Zusammenleben, als auch in Unternehmen ist der überwiegende Teil froh darüber Anerkennung und Wertschätzung zu erfahren und einen breiteren Rahmen von Eigenverantwortung eingeräumt zu bekommen.