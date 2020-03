Lufthansa, Wirecard, Apple – so geht’s nun weiter

Da draussen übertreffen sich einige Menschen gerade mit Spekulationen und Untergangsszenarien. Die Woche war hart, sie war für viele schlimm. Wir möchten aber sachlich für Euch dasein und ein paar Erklärungen liefern zu den letzten Tagen. Eine Mail dieser Art – hier zu lesen – stellen wir Euch mal im freien Bereich zur Verfügung. Depots, tägliche Videos, Analysen, konkrete Anlagetipps, Anleitungen und all das gibt es täglich mehrere Male in unserem Börsendienst.

Ein paar Beobachtungen an diesem Tag, um den Markt ein wenig besser zu verstehen: (versandt am Freitag um 14.30 Uhr)

Jetzt haben wir den größten Crash der letzten 60 Jahre. Der Fonds der beiden hat verloren. 14% seit Januar. Nachdem man zuvor von 2016 bis 2020 nichts mit ihnen verdient hat, im Gegenteil – jedes Jahr 3% nach allen Kosten abdrücken durfte. So etwas hilft Euch nicht, vergesst so etwas und erzählt es gerne weiter. Die Lage ist aktuell Mist, aber nur konstruktiv und nicht destruktiv oder hämisch oder besser wissend kommt man da raus. Nachdenkend, strukturiert, analytisch – nicht Demagogen nachlaufend. Das ist alles in was Gutes zu drehen - packen wir es an.Wir machen Euer Depot fit für die guten Jahre, die jetzt kommen werden.