Corona hat nun auch die Börsen schwer im Griff. Aber Panik ist ein schlechter Ratgeber an der Börse. Deswegen bleiben wir cool, meint Dr. Marc-Oliver Lux von Dr. Lux & Präuner GmbH & Co. KG in München

Kurz vor den tollen Faschingstagen erreichten die Börsenmärkte Allzeit-Hochs. Da hatten die Börsianer noch gut lachen. Nur drei Wochen später befindet sich der deutsche DAX sage und schreibe 33 Prozent tiefer auf den alten Tiefständen von Ende 2018. Die Anleger hatten sich offensichtlich zu sehr in Sicherheit gewiegt. Die markante Korrektur hat viele auf dem falschen Fuß erwischt. In der schwärzesten Woche seit der Finanzkrise 2008 wurden an den internationalen Aktienmärkten Firmenwerte von mehr als sechs Billionen Dollar vernichtet. Die Kursgewinne, die der Markt über mehr als ein Jahr aufgebaut hat, sind nun wieder innerhalb weniger Tage weg. Die Kursrallye endet mit einem abrupten Absturz – als hätte jemand den Stecker gezogen. Auch an den Rohstoffmärkten zeigte sich die Panik der Anleger: Der Preis für Brent-Öl verzeichnet den stärksten Einbruch innerhalb einer Handelswoche seit 2011 und ist sogar unter die Marke von 35 US-Dollar pro 159-Liter-Fass gefallen. Die Preise für andere konjunkturabhängige Rohstoffe wie Kupfer, Aluminium oder Zink sackten ebenfalls ab. Dass auch die Krisenwährung Gold zeitweise verlor, wird darauf zurückgeführt, dass große Investoren Gewinne im Gold realisierten, um Löcher in Portfolios zu schließen, die der Einbruch am Aktienmarkt gerissen hat.