Seit den Sommertiefs 2018 bei 1.160 US-Dollar startete der Goldpreis erst so richtig durch und konnte sich an sein rechnerisches Kursziel von 1.700 US-Dollar Anfang dieses Jahres erfolgreich hochkämpfen. Insgesamt wurde in dieser Aufwärtsbewegung eine fünfwellige (1-2-3-4-5 ) Impulswelle beschrieben, der Rücksetzer aus den letzten Handelstagen ist als Teil einer gewöhnlichen Konsolidierung nach den starken Kurszuwächsen zu bewerten. Solche fallen in der Regel dreiwellig (1-2-3) aus, ergo fehlen jetzt noch eine Gegenbewegung und anschließend ein neuerliches Jahrestief. Der übergeordnete Aufwärtstrend bestehend seit Ende 2016 dürfte hiervon allerdings unberührt bleiben und stützt das mittelfristig bullische Kursmuster.

Ziele klar abgesteckt

Kurzfristig mag das Niveau von 1.520 US-Dollar für Unterstützung sorgen, daraus können für die nächsten Stunden Ziele bei 1.611/1.627 US-Dollar abgeleitet werden. Anschließend sollte jedoch die zweite große Verkaufswelle mit einem Zielbereich von mindestens 1.445, darunter bei glatt 1.400 US-Dollar in Betracht gezogen werden. Wer an einem kurzfristigen Short-Investment interessiert ist, kann hierzu beispielsweise auf das Open End Turbo Short Zertifikat WKN DFB6PZ zurückgreifen. Nach Beendigung der vollständigen Konsolidierung sind aber wieder deutlich anziehende Notierungen zu erwarten, ein Blick auf den US-Dollar-Index sollte dabei nicht ausbleiben. Ein Rücklauf an die Jahreshochs von 1.700 US-Dollar wäre dann binnen kürzester Zeit vorstellbar.