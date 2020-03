Der für die weltweit verankerte Marke Nivea bekannte DAX-Konzern Beiersdorf öffnete am 3. März seine Bücher für das Jahr 2019. Es wurden robuste Zahlen wie eine 5 % Steigerung der EPS präsentiert und der Aktienkurs konnte sich kurz gegen den Abverkauf aufgrund der Corona-Panik stemmen. Für 2020 wird wegen der Pandemie mit Gegenwind gerechnet, obwohl die genauen Auswirkungen vom Management noch nicht quantifiziert werden konnten. Es wurde aber eingestanden, dass das Virus dezidiert Auswirkungen auf die Geschäfte im Januar und Februar hatte. Die Ausbreitung von Corona in China scheint nach acht Wochen mit Ausnahme der Region Wuhan unter Kontrolle zu sein. Dies könnte auch als Modell im Rest der Welt dienen, wo die Ausbreitung im vollen Gange ist und mit drakonischen Eingriffen in das öffentliche und das wirtschaftliche Leben gegengesteuert wird.

.

Zum Chart

.

Die Marktteilnehmer trennten sich vorsorglich auch von Beiersdorf-Papieren. Am vergangenen Freitag stoppte der Ausverkauf bei der wichtigen Marke von 84,61 Euro. Wie bei so vielen Werten wurde dadurch der Kursgewinn des Jahres 2019 komplett abgegeben.

Die Frage, ob im aktuellen Marktumfeld die Erholung vom Freitag auch am heutigen Montag fortgesetzt werden kann, ist mit nein zu beantworten.

Wahrscheinlicher ist ein erneuter Rückschlag im Einklang mit dem breiten Markt. Der Aktienkurs hat Rückschlagpotential bis zur Marke von 80,84 Euro. Aber auch diese Marke ist bei einem breiten Einbruch nicht in Stein gemeißelt. Es ist auch denkbar, dass sich der Kurs bei 75,62 Euro wiederfindet. An der hohen Average True Range (ATR) ist die hohe Nervosität der Marktakteure sichtbar. Es ist daher ratsam, den Stop weiter oben bei 92,60 Euro zu setzen.